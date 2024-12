Diretta Lecce-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio scende in campo al Via del Mare per ritrovare il successo dopo la disfatta all'Olimpico contro l'Inter. Gli uomini di Baroni affrontano il Lecce nell'incontro valido per la 17ª giornata di campionato, puntando a ritrovare i 3 punti necessari a mantenere le alte quote della classifica, che vedono i biancocelesti al 5º posto a pari merito con la Fiorentina: la Viola ospiterà l'Udinese lunedì 23 alle ore 18.30. Lo scivolone contro i nerazzurri è una delle poche note stonate di una stagione che ha visto Pedro e compagni spiegare da subito le vele e unirsi alle grandi su tutti i fronti. In Serie A, il distacco dalla vetta è di 6 punti, mentre in Europa League la Lazio mantiene il comando da imbattuta e con un solo pareggio in bilancio. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Giampaolo, che da quando è subentrato a Gotti ha raccolto 7 punti frutto del pareggio con la Juventus e dei successi contro Venezia e Monza, intervallati dal ko contro la Roma: un bilancio che ha restituito ossigeno a una classifica che si era pericolosamente inclinata verso il basso. I prossimi appuntamenti stagionali, vedranno i biancocelesti impegnati contro l'Atalanta in trasferta, ultima uscita del 2024. Poi, sarà il momento del derby in programma il 5 gennaio. Il Lecce affronterà invece Como e Genoa.