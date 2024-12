Pronostici Serie A, quote e statistiche di Lecce-Lazio

Riflettori puntati sul " Via del Mare " per la sfida tra il Lecce e la Lazio . La squadra allenata da Marco Baroni torna in campo dopo il "6-0" subito in casa contro l' Inter . Biancocelesti a caccia di riscatto contro un club che in questo avvio di stagione ha segnato solamente 10 reti.

L'analisi del match

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Lazio ma analizzando il ruolino di marcia esterno dei biancocelesti si notano delle curiosità che meritano rilievo. Il segno 2 può starci ed è proposto a 1.75 mentre la "X" (esito mai centrato da Rovella e compagni in trasferta) manca con la Lazio in campo da ben 13 giornate consecutive. Per non rischiare sembra opportuno provare la "combo" X2+Over 1,5. Un tale esito di scommessa è offerto su Cplay a 1.57 mentre su Goldbet e Better paga 1.50.