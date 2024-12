Diretta Venezia-Cagliari ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Alle ore 15, allo stadio Pier Luigi Penzo, andrà in scena lo scontro salvezza tra Venezia e Cagliari valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A. I lagunari attualmente occupano l'ultimo posto in classifica insieme al Monza con appena 10 punti conquistati in 16 partite. La formazione di Eusebio Di Francesco, però, è in crescita e dopo aver collezionato quattro ko di fila negli ultimi due turni ha pareggiato 2-2 contro Como e Juve. Nell'ultima uscita, quella all'Allianz Stadium, gli arancioneroverdi sono anche andati a un passo da una vittoria storica ma sono stati ripresi in pieno recupero dal calcio di rigore di Dusan Vlahovic. Dalla formazione di Thiago Motta, invece, i sardi sono stati battuti 4-0 in settimana negli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i rossoblù sono invece reduci dal doppio ko per 1-0 contro Fiorentina e Atalanta. Una sfida, quella alla Dea, nella quale i ragazzi di Davide Nicola avrebbero anche meritato qualcosa di più, con Carnesecchi, autore di diversi interventi prodigiosi, che è stato il migliore in campo.