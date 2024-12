Tris Inter, Lautaro tra scintille e ritorno al gol: il Cagliari dura un tempo

CAGLIARI - Chiude l'anno con una vittoria l'Inter di Simone Inzaghi che passa per 3-0 sul campo del Cagliari nell'anticipo del 18° turno di Serie A. Tanti i sorrisi per i nerazzurri che nella notte della Unipol Domus ritrovano una certezza su tutte: il gol di Lautaro Martinez. Oltre al capitano sono i gol di Bastoni e Calhangolu su rigore a regalare il tris ad Inzaghi che vale quota 40 punti. Quarto ko di fila invece per Nicola che resta inchiodato nella zona rossa della classifica subendo la conctestazione del pubblico.

Cagliari-Inter, la partita

Primo tempo senza reti con un ottimo Scuffet e l'occasione preziosa che capita sulla testa di Lautaro, grave l'errore sotto porta del numero 10 nerazzurro che salva la difesa cagliaritana. Nella ripresa cambia però lo spartito dopo soli 8': cross di Barella per la testa di Bastoni che manda la sfera sul secondo palo lasciando fermo Scuffet sulla linea di porta. L'Inter stappa la partita e dopo un altro errore di Lautaro arriva finalmente il riscatto dell'argentino. Minuto 71, altra pennellata di Barella per il centravanti nerazzurro che da due passi spara in rete interrompendo il suo digiuno. Al 78' l'Inter cala il tris con Calhanoglu che trasforma dal dischetto il penalty causato da un tocco di mano in area di rigore di Wieteska. Al fischio finale è festa Inter, il Cagliari viene fischiato dai suoi tifosi.