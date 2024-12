Il Napoli fatica col Venezia, Raspadori salva Conte: Atalanta agganciata

Il Napoli supera il Venezia nell'incontro valido per la 18ª giornata di Serie A. Al Maradona, gli uomini di Antonio Conte si impongono con il finale di 1-0, agganciando così l' Atalanta - reduce dal pareggio con la Lazio all'Olimpico - a quota 41 punti in classifica. Un successo firmato Raspadori (78') e che consente ai partenopei di chiudere il 2024 con il sorriso. Lukaku e compagni torneranno in campo il 4 gennaio per la prossima sfida di campionato in programma il 4 gennaio a Firenze - la Viola sarà ospite della Juventus alle ore 18 - .

Il racconto della partita

Partono forte i padroni di casa, con una palla pericolosa gettata nella mischia da Kvaratskhelia al 3' minuto e intercettata da Rrahmani che calcia in porta. Stankovic però risponde presente e devia in angolo. Pochi minuti dopo, McTominay spaventa la difesa ospite con un tiro che termina in angolo, sfiorando poi di testa il vantaggio sugli sviluppi del corner. Al 18', il Venezia batte un colpo costringendo Meret a rispondere con un grande intervento sul tiro Yeboah. Il Napoli alza allora i ritmi sfruttando le incursioni sulle fasce di Kvara e Neres che fruttano 8 calci d'angolo nei primi 35 minuti. Poi, Olivera sfonda in area e calcia in porta. Idzes però ci mette il braccio e l'arbitro fischia il rigore. Ma dagli 11 metri Lukaku fallisce l'occasione dell'1-0, con Stankovic che intuisce la direzione del tiro. Al 38', Anguissa calcia alto sopra la traversa sprecando un'altra ghiotta occasione per sbloccare le marcature. Nella ripresa, gli uomini di Di Francesco gesticono bene gli spazi complicando il lavoro agli avversari. Al 65', Lukaku chiama ancora una volta in causa il portiere dei lagunari, che devia sul palo il tiro del belga. A sbloccare le marcature ci pensa allora Raspadori al 78' minuto, con un sinistro vincente che fa esplodere il Maradona. All'82', un ispiratissimo Stankovic nega il raddoppio a Olivera. Nel finale, il Napoli prova a chiudere i conti, ma al triplice fischio il risultato non cambia.