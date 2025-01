Diretta Monza-Cagliari ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Monza e Cagliari scendono in campo alle ore 12:30 sul prato dell'U-Power Stadium nel match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A. I briantei sono il fanalino di coda della classifica con soli 10 punti e sono reduci da ben quattro sconfitte di fila, l'ultima subita in casa del Parma dove c'è stato l'esordio in panchina per Bocchetti che ha preso il posto dell'esonerato Nesta. Anche per il Cagliari non è un buon momento: i sardi vengono da quattro sconfitte di fila, l'ultima interna contro l'Inter per 3-0 e in classifica occupano il terzultimo posto a quota 14 punti.