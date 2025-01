Pagelle Fiorentina-Napoli: Conte domina il confronto con Palladino

De Gea 5.5 Può poco sui gol e viene battuto da Lukaku su rigore (lo aveva fermato in FA Cup). E' la quarta gara di fila in A in cui prende gol.

Moreno 5

E' al debutto in serie A dopo 265' in Conference: ci mette personalità aiutando Comuzzo su Lukaku, ma è troppo grave l’errore che porta al fallo da rigore su Anguissa. Colpani (14' st) 5 Impalpabile.

Comuzzo 5

Un errore fatale che vale il terzo gol del Napoli. Peccato perché fin lì era stato tra i migliori.

Ranieri 5

Neres lo supera come un birillo in occasione del primo gol e in difesa soffre sia a tre che a quattro.

Dodo 4.5

Forse la peggior partita in viola. Ha avuto un problema nel riscaldamento: stringe i denti con scarsi risultati.

Adli 5

Sempre in sofferenza a parte i primi 10 minuti: sembra in calo. Cataldi (34' st) ng.

Mandragora 5

Commette diversi errori e non dà quel contributo che ci si aspettava. Richardson (28' st) 5 Aiuta poco.

Parisi 5

Seconda partita consecutiva da titolare, non brilla e Neres lo abbatte come un birillo sul gol. Gosens (14' st) 5 Non dà apporto.

Beltran 5.5

Arretra per bloccare le iniziative di Lobotka e gioca con generosità ma non trova la porta. Kouame (34' st) ng.

Sottil 6

Parte a spron battuto, poi gli prendono le misure anche se non si arrende mai.

Kean 5.5

Non gli arrivano palloni: ne infila uno, però aiutandosi con la mano.

All. Palladino 5

Difesa a tre e scelte opinabili che non pagano. Dopo 10' la squadra si affloscia. Nella ripresa torna a 4 ma è tardi.