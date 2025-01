Lecce-Genoa, tra traverse e pali un punto a testa per Giampaolo e Vieira

Termina 0-0 lo scontro salvezza tra Lecce e Genoa , valido per la 19esima giornata di Serie A . Un risultato che serve a poco soprattutto alla compagine salentina di Marco Giampaol o, che si fa agganciare dal Cagliari al terzultimo posto con 17 punti. Punto prezioso, invece, per il Genoa di Vieira che sale a quota 20 punti a +3 sulla zona retrocessione. Nonostante il risultato a reti bianche non sono mancate le emozioni al 'Via del Mare', nel primo tempo salentini vicini al gol con un palo di Krstovic , la replica del Genoa addirittura con una doppia clamorosa traversa nella stessa azione di Thorsby e Pinamonti .

La classifica di Serie A

Lecce-Genoa 0-0

Nella ripresa la squadra di Giampaolo ha provato a spingere con maggior determinazione, sfiorando il gol con Dorgu fermato in corner da Leali. La replica rossoblù con Pinamonti che di destro impegna Falcone. Nel finale il Lecce prova un disperato assalto alla porta di Leali, ma il Genoa serra i ranghi e non concede spazi. Nelle file rossoblù è rimasto in panchina per tutta la partita Balotelli, non al meglio.