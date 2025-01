Roma-Lazio, botte da derby: scintille con Hummels, espulso Castellanos

Derby di fuoco all'Olimpico, dove la Roma si è aggiudicata la sfida con il finale di 2-0 . Un risultato arrivato al termine di in una gara disputata ad altissimi ritmi su entrambi i fronti. Non sono mancati episodi polemici e momenti di nervosisimo, degenerati in ben due risse tra le squadre. La più accesa nel finale, quando il direttore di gara è stato costretto a estrarre 2 cartellini rossi. La prossima giornata vedrà Dybala e compagni scendere sul campo del Bologna, mentre la Lazio ospiterà il Como.

Rissa nel derby: cosa è successo

A provocare i disordini, la tensione tra Hummels e Castellanos, con il primo che si sdraia a terra simulando un colpo al volto. L'attaccante biancoceleste replica lo stesso comportamento, e in un attimo entrambe le panchine si riversano in campo. Interviene allora Pairetto, che espelle l'argentino e un membro dello staff di Ranieri. Il motivo del primo rosso, come mostrato dalle immagini, è la tacchetata inferta al tedesco. L'episodio segue il confronto acceso tra i connazionali francesi Guendouzi e Koné, che ha visto il coinvolgimento di Dybala, intervenuto per sedare gli animi. L'ex Juve però rimedia un'ammonizione.