Diretta Torino-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Derby della Mole atto II. Dopo il successo della Juventus nella gara di andata del 9 novembre, quando a decidere l'incontro furono Weah e Yilidz, le formazioni di Motta e Vanoli si ritrovano all'appuntamento valido per la 20ª giornata di Serie A. All'Olimpico, i bianconeri scendono in campo dopo l'amara eliminazione in Supercoppa Italiana per mano del Milan di Conceicao, che ha si è aggiunta alla zavorra degli 11 pareggi in campionato e all'inaspettato ritardo in classifica. Il derby numero 160 mette in palio per i bianconeri 3 punti utili ad accorciare sulla Lazio, reduce dal pareggio interno con il Como. Vincere è l'unica opzione disponibile per Yildiz e compagni, considerate le prossime sfide contro Atalanta a Bergamo e Milan allo Stadium. A seguire, il ritorno in Champions contro il Bruges e la trasferta di Napoli. Così anche il Torino, impegnati da un lato a ricavare quanto più possibile dalle trattative di gennaio, e chiamati dall'altro a ritrovare il successo dopo 2 pareggi e 1 ko. I granata si collocano all'11º posto con 21 punti, ma da quelle parti la classifica è assai scivolosa e un passo falso agevolerebbe non poco i concorrenti nella lotta per non retrocedere. I prossimi impegni stagionali prevedono la trasferta di Firenze e la gara interna con il Cagliari.