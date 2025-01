Diretta Venezia-Inter ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Il ko rocambolesco a Riad nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan; un’infermeria che continua a riempirsi; il mal di pancia di Frattesi ad agitare le acque di un mercato di gennaio che sembrava dover passare senza colpo ferire; l’ingombrante ombra dell’inchiesta della Procura di Milano sugli ultras che lo vede fra gli intercettati, con le sue dichiarazioni nell’interrogatorio di ottobre emerse proprio negli ultimi giorni, questione che preoccupa non poco il club in vista dell’indagine aperta dalla Procura della Figc. Un mix di eventi che non può che aver rovinato l’inizio di 2025 dell'Inter di Simone Inzaghi che di certo, dopo pochi minuti della ripresadel derby in Arabia, tutto pensava, fuorché di vivere giorni del genere. L’Inter in Laguna contro il Venezia affronterà un pomeriggio delicato (a proposito, i nerazzurri tornano a giocare una gara di campionato alle ore 15 dopo quasi quattro anni, l’ultima volta fu Inter-Udinese 5-1 del 23 maggio 2021, giorno dei festeggiamenti del 19° scudetto vinto con Conte in panchina). Di fronte avrà una squadra che nonostante la classifica deficitaria è viva e che nella gara d’andata a San Siro mise in difficoltà Lautaro e compagni, grazie anche all’entusiasmo dei due giovani ex Filip Stankovic e Oristanio. Un match delicato in chiave Sucdetto per i nerazzurri pronti a guadagnare qualcosa sulle inseguitrici dopo i tanti pareggi degli anticipi, ma che non dovranno sottovalutare i padroni di casa di Eusebio DI Francesco.