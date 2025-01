Darmian e tanta fortuna, Inzaghi col brivido: l'Inter passa anche a Venezia

L'Inter non sbaglia e centra la 6ª vittoria consecutiva. Allo stadio Penzo, gli uomini di Inzaghi superano il Venezia di Di Francesco con il finale di 1-0 firmato Darmian (16'). Un risultato che consente ai nerazzurri di accomodarsi al 2º posto con 43 punti a una lunghezza dal Napoli di Conte , che alle 20.45 ospiterà a sua volta il Verona . L'agenda di Lautaro e compagni, che approfittano così dei pareggi di Lazio ( 1-1 con il Como ) e Atalanta ( 0-0 con l'Udinese ), prevede ora il recupero della 19ª giornata contro il Bologna in programma il 15 gennaio a San Siro - da recuperare c'è anche la trasferta di Firenze - . Si appesantisce invece la classifica dei lagunari, fermi a 14 punti che valgono il penultimo posto. Ai prossimi 2 appuntamenti di campionato ci saranno Parma al Tardini e Verona al Penzo: incontri chiave per la corsa alla salvezza.

Il racconto della partita

Inter subito in avanti, con le conclusioni di Lautaro e Taremi che spaventano i padroni di casa. A sbloccare le marcature ci pensa Darmian, che al 16' minuto raccoglie la respinta di Stankovic su Lautaro e firma il vantaggio. Gli ospiti allora insistono e cercano il raddoppio dapprima con Carlos Augusto, la cui conclusione al volo termina sopra la traversa e poco dopo con il capitano dei nerazzurri, che costringe il portiere dei lagunari a deviare in angolo. Nella ripresa, l'attaccante iraniano intercetta un pallone nella mischia e calcia in porta: il tiro termina però di poco a lato. Al 67', Stankovic si prende ancora una volta la scena con un grande intervento sulla conclusione di Frattesi che viene respinta in corner. Pochi minuti dopo, brivido per gli ospiti con il palo colpito da Busio e il mancato tap-in di Pohjanpalo. Non si fa attendere la reazione degli uomini di Inzaghi, che si riaffacciano sull'area avversaria e provano a raddoppiare ancora con Frattesi, servito dal tacco di Thuram e murato da Idzes al momento del tiro. La formazione di Di Francesco però ci crede e pressa la difesa nerazzurra a caccia del pareggio. Al 91', l'attaccante finalndese calcia in porta ma Sommer risponde presente. Al triplice fischio esulta la panchina di Inzaghi.