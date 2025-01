Bologna-Roma show, finisce 2-2 al Dall’Ara: Dovbyk la pareggia su rigore al 98’!

Termina in parità la sfida tra Bologna e Roma. Una gara affatto banale che ha visto la formazione di Ranieri passare in vantaggio con l’ex Saelemaekers . Poi, Dallinga e Ferguson ribaltano lo svantaggio in pochi minuti. Gli uomini di Italiano provano a chiudere la partita, ma all’ultimo minuto gli ospiti conquistano un calcio di rigore che vede Dovbyk salvare i giallorossi dalla sconfitta. I rossoblù staccano comunque il Milan in classifica - i rossoneri non sono andati oltre il pareggio nella sfida interna con il Cagliari - e si portano a quota 29 punti con un distacco di 3 lunghezze dalla Fiorentina - attesa lunedì 13 sul campo del Monza - e a 4 dalla Juventus - che nel derby ha aggiunto il 12º pareggio alla collezione - . Al Bologna spetta però recuperare la giornata 19 contro l'Inter in programma il 15 gennaio a San Siro. La Roma rientra invece con 24 punti e il calendario prevede ora la sfida con il Genoa all'Olimpico e a seguire il ritorno in Europa League in casa dell'Az Alkmaar.

Il racconto della partita

Avvio di gara equilibrato, con entrambe le formazioni che riescono ad affacciarsi sull'area avversaria. Alla mezz'ora di gioco è però la Roma a rendersi pericolosa, chiamando in causa Skorupski che intercetta in due tempi dapprima la conclusione dal limite di Paredes e subito dopo il colpo di testa di Dovbyk. L'occasione più grossa arriva al 34', con Dybala che lanciatosi nell'uno contro uno col portiere calcia di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa, il Bologna si lancia in avanti a caccia del pareggio, ma a sbloccare le marcature sono i giallorossi grazie al gol dell'ex Saelemaekers. Il belga si accentra dalla sinistra e si ritaglia lo spazio per il tiro che vale l'1-0: l'ex Bologna sceglie di non esultare. La formazione di Italiano reagisce subito e riparte con un gran contropiede avviato da Dominguez e finalizzato da Dallinga. Pochi minuti dopo, i padroni di casa conquistano un calcio di rigore per la trattenuta di Pellegrini ai danni dell'attaccante olandese. Dagli 11 metri, Ferguson non sbaglia e ribalta lo svantaggio. I rossoblù insistono e provano a chiudere la partita conducendo nuovi contropiedi che mandano in prota Orsolini in porta al 71' e Odgaard al 76': Svilar risponde però presente su entrambe le conclusioni. Allo scadere, i giallorossi reclamano un calcio di rigore per il fallo di mano di Lukumi. Riavvolto l'episodio al Var, Abisso indica il dischetto e all'ultimo respiro Dovbyk salva la Roma: 2-2 il finale.