Diretta Inter-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, l'Inter affronta il Bologna nell'ultimo match di recupero della 19ª giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo al Penzo contro il Venezia firmato Darmian, hanno una striscia aperta di sei vittorie consecutive e dalla sconfitta per 2-1 nel derby contro il Milan del 22 settembre, unica fin qui in campionato, hanno ottenuto tredici risultati utili di fila. A -4 dal Napoli capolista, Lautaro e compagni hanno però un altro match da recuperare, quello del Franchi contro la Fiorentina sospeso lo scorso primo dicembre per il malore che ha colpito dopo 17 minuti il 22enne centrocampista romano Edoardo Bove. Anche i rossoblù di Vincenzo Italiano, oltre alla sfida di stasera, devono disputare la gara casalinga contro il Milan rinviata a data da destinarsi. Gli emiliani arrivano alla sfida con il freno a mano un po' tirato: nelle ultime due uscite, entrambe al Dall'Ara, hanno infatti perso 3-2 contro l'Hellas Verona e non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro la Roma (di Artem Dovbyk all'ultimo secondo il rigore che ha permesso ai giallorossi di Claudio Ranieri di portare a casa almeno un punto). Nonostante ciò sono in piena lotta per un posto nelle coppe europee e al momento occupano l'ottava piazza con 29 punti.