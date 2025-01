Diretta Napoli-Juventus ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve è impegnata sul campo del Napoli nel 22° turno di Serie A. I bianconeri, che vengono dal pareggio in Champions a Bruges, hanno vinto contro il Milan nell'ultima giornata e sono quinti in classifica, imbattuti, con 8 successi e 13 pareggi dopo 21 gare. Il Napoli di Conte, invece, è primo in graduatoria a quota 50 e viene da sei vittorie di fila. "Il Napoli è una grande squadra con un bravo allenatore, si trova meritatamente al primo posto. Noi siamo indietro in questo momento, sarà una grande partita come è sempre stata Napoli-Juve. Noi vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria" ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida.