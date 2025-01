Diretta Genoa-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - A chiudere il programma della 22ª giornata di Serie A sarà il posticipo delle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Monza . Il Grifone di Patrick Vieira è reduce dal ko dell'Olimpico contro la Roma (3-1) e va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I liguri stanno facendo molto bene da quando l'ex centrocampista francese ha preso il posto di Alberto Gilardino in panchina e quella contro i giallorossi è solo la seconda sconfitta del nuovo corso in nove incontri. Fanalino di coda del nostro campionato , anche i brianzoli hanno cambiato guida tecnica passando da Alessandro Nesta a Salvatore Bocchetti . Dopo il successo interno contro la Fiorentina (2-1), i biancorossi nell'ultima uscita hanno perso 3-1 al Dall'Ara contro il Bologna incassando il dodicesimo ko stagionale. All'andata, 24 agosto, fu una rete di Pinamonti nel recupero della prima frazione di gioco a regalare i tre punti ai rossoblù all'U-Power Stadium.

Genoa-Monza: diretta tv e streaming

Genoa-Monza, posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta su Sky Calcio (202), Sky Sport (251), e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Vasquez, Matturro, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Vitinha, Pinamonti, Zanoli. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Sabelli, Norton-Cuffy, Bohinen, Marcandalli, Pereiro, Ekhator, Ekuban, Masini, Messias, Miretti, Venturino, Cornet, Balotelli.

MONZA (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Sensi, Bianco, Akpa Akpro; Maldini, Caprari. Allenatore: Bocchetti.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, D'Ambrosio, Postiglione, Urbanski, Valoti, Colombo, Forson, Martins, Vignato, Maric, Petagna, Mota Carvalho.

ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Giallatini-Colarossi. IV UFFICIALE: Crezzini. VAR: Marini. ASS. VAR: Fabbri.