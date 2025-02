Diretta Milan-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A San Siro Milan ed Inter si affrontano nel 3° derby stagionale con i rossoneri che guidano sul 2-0 il parziale ma arrivano alla stracittadina con una squadra in ricostruzione. Tra infortuni, la squalifica di Fofana e l'emergenza in attacco (in attesa di ufficializzare l'arrivo di Gimenez) e lo stato d'animo dopo il sanguinoso ko in Champions League la squadra di Conceicao sta vivendo, parole dell'allenatore alla vigilia, il momento più difficile non solo della stagione ma degli ultimi anni. L'ex Porto ha bollato come bugie le voci di tensioni nel gruppo, però è evidente che in casa rossonera si corra sul filo, e spera nell'ennesimo rilancio nel derby: "È uno dei derby più importanti al mondo e sarà il mio primo a San Siro, sono consapevole di avere una grande responsabilità. L’Inter è fortissima, giocano insieme da tanni anni. Conosciamo i loro punti di forza, ma dovremo essere bravi a sfruttare le loro debolezze, tutte le squadre del mondo ne hanno".

Dall'altra parte Simone Inzaghi si gode il gran momento di forma della sua squadra e di Lautaro Martinez con il desiderio di riscattare l'amarezza di Riad e dare continuità a questo ottimo momento: "Non la viviamo come una rivincita perché, come dico sempre, i precedenti non vanno in campo. Però sappiamo quali possono essere i risvolti negativi che comporta perdere questo tipo di gare, per questo bisognerà chiaramente mettere in campo una grande partita. La squadra sta bene e stiamo recuperando qualche giocatore importante che ci è mancato. In questi cinque mesi l’Inter ha avuto una grande continuità che dovremo mettere in campo anche nei restanti quattro mesi di stagione"