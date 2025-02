Calvo nuovo consigliere FIGC: il ruolo del dirigente Juve con Marotta

Stefano Campoccia (Udinese), Francesco Calvo (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter) sono stati eletti come consiglieri federali in quota Lega Serie A. E' l'esito del voto nell'Assemblea elettiva della Figc, in corso a Roma. A loro si aggiunge il n.1 Serie A, Ezio Maria Simonelli. Per la Serie B il consigliere federale sarà Giovanni Carnevali (Sassuolo), mentre per la Lega Pro Daniele Sebastiani (Pescara). Per la LND, invece, Daniele Ortolano, Ilaria Bazzerla, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliana Tamaro. Per gli atleti: Davide Biondini, Sara Gama, Umberto Calcagno e Valerio Bernardi; per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta.