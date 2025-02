Diretta Torino-Genoa ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto all'Olimpico Grande di Torino dove i granata alle 20:45 ospiteranno il Genoa nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce da cinque risultati utili consecutivi in cui però ha conquistato una sola vittoria, ovvero quella interna contro il Cagliari. I granata, in classifica, stazionano all'11esimo posto con un solo punto di vantaggio sul Genoa, che viene dalla sconfitta di Firenze. In conferenza stampa, Vanoli ha presentato così la gara: "Abbiamo fatto un'ottima settimana, peccato per Njie a cui faccio l'in bocca al lupo, gli siamo vicini. Ma gli faccio i complimenti perché è stato un gladiatore, perché il malleolo è doloroso ma ha finito la partita. È il segnale di uno spirito che si avvicina a quello che dico da tempo. Vieira ha avuto un impatto importante, nelle ultime 10 ha fatto 6 clean sheet. Sono ordinati, fanno cose semplici e chiare. All'andata facemmo gran prestazione in fase difensiva, meno bene invece in fase di possesso nel finale riuscimmo a fare di più. Ora i rossoblù sono cresciuti molto, sarà una partita che vale doppio".