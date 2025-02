Diretta Lazio-Monza ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Lazio è impegnata in casa contro il Monza nel 24° turno di Serie A. I biancocelesti di mister Baroni hanno ritrovato la vittoria, sul campo del Cagliari, dopo due sconfitte di fila tra Europa League e campionato e condividono il sesto posto in classifica con la Fiorentina a quota 42. Il Monza, invece, è reduce da tre ko di fila ed è ultimo in graduatoria con appena 13 punti all'attivo. "Non vincere in casa ci fa male, ci dà fastidio. Sembra che ci sia una gara facile ma non lo è per niente. Dobbiamo tirare la miglior prestazione possibile. Spesso le squadre ci aspettano, si abbassano, non è facile. Abbiamo analizzato gli errori commessi, ci stiamo lavorando, abbiamo qualche settimana in più per poter lavorare. Per me è oro colato. Tutto questo passa dal campo, all'interno del campo dobbiamo trovare le soluzioni per migliorarci, abbiamo questa necessità. Dobbiamo fare uno step ancora, sarà importante e decisivo" ha detto Baroni alla vigilia.