Inter vince, Fiorentina protesta. Inzaghi a -1 dal Napoli, Thuram ko, esordio Fagioli

Inter-Fiorentina, la partita

Inizio deciso dei padroni di casa che ci provano con Calhanoglu dai 25 metri, attento De Gea. Poco più tardi è Barella a provarci con una splendida rovesciata che esce di poco fuori. Al 21' chance anche per Carlos Augusto che su azione da corner impatta il pallone scheggiando il palo. L'Inter insiste e dopo una traversa di Lautaro riesce a sbloccare: corner e autorete di Pongracic. Il gol nerazzurro fa infuriare la panchina della Fiorentina per il cross di Bastoni precedente al calcio d'angolo dell'autogol con la palla uscita fuori di molto sulla linea di fondo. Il match si accende, vengono ammoniti i due tecnici, e prima dell'intervallo arriva il pari: tocco di mano in area di Darmian, intervento del Var e Mandragora non sbaglia il penalty dell'1-1. Ad inizio ripresa è Arnautovic, entrato al posto di Thuram acciaccato, a riportare i nerazzurri avanti con un colpo di testa su cross di Carlos Augusto. Ritorvato il vantaggio la formazione di Inzaghi riesce ad amministrare non correndo particolari rischi. Palladino fa esordire Zaniolo e l'ex Juve Fagioli ma non riesce a colpire la difesa avversaria. Termina 2-1 e ora l'Inter può pensare al derby d'Italia con la Juve.