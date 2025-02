Diretta Fiorentina-Como ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Senza Kean ma con la solita fame di vincere. Quella con il Como s'annuncia la classica partita-trappola per la Fiorentina che in questo campionato ha gettato via diversi punti con le avversarie medio-piccole, si pensi ai 4 contro il Monza. Per questo, alla vigilia di un mini ciclo senza scontri diretti (dopo oggi i viola affronteranno Verona e Lecce) e con l'opportunità di provare a consolidare la corsa Champions, Palladino predica massima lucidità, concentrazione, compattezza, ricordando come siano arrivati comunque i 3 punti pure nell'unica gara di A giocata finora senza Kean (31 ottobre, 1-0 sul campo del Genoa, a segno Gosens). Insomma, nonostante l'assenza pesantissima del proprio cannoniere, la Fiorentina dovrà confermare il trend positivo al Franchi dove ha vinto 7 degli ultimi 10 match - solo Napoli e Inter in casa hanno fatto meglio - rimettersi in marcia dopo il ko di lunedì a San Siro coi nerazzurri.