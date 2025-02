Diretta Torino-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Milan nel 26° turno di Serie A. I granata vengono dalla sconfitta sul campo del Bologna dopo due pareggi di fila e stazionano a metà classifica con 28 punti mentre i rossoneri, reduci dall'eliminazione in Champions League, sono settimi e hanno ottenuto due vittorie nelle ultime due gare di campionato. "Milan diverso rispetto alla gara d'andata? Siamo diversi anche noi, abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo perso dei giocatori, mentre loro hanno fatto un mercato invernale veramente importante. Troviamo una squadra delusa ma allo stesso tempo arrabbiata, il Milan deve centrare la Champions l'anno prossimo per la rosa che ha" ha detto il tecnico del Torino Paolo Vanoli in conferenza stampa alla vigilia.