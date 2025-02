Diretta Venezia-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'urna di Nyon ha scongiurato la possibilità del derby negli ottavi di finale di Europa League. La consapevolezza di aver scampato il quadruplo confronto con i cugini della Roma in una stagione, e di conseguenza aver pescato un avversario molto più debole sulla carta, darà ulteriore carica alla Lazio che affronta il Venezia nell'anticipo di sabato. Obiettivi agli opposti per le due formazioni: i biancocelesti dovranno provare in tutti i modi a portare a casa i tre punti, per restare nella scia delle prime posizioni e giocarsi fino alla fine la possibilità di prendere parte alla prossima Champions League; gli arancioneroverdi per giocarsi le ultime chance di permanenza in Serie A. Quello che andrà in scena al 'Penzo', sarà il 33esimo confronto tra le due squadre in tutte le competizioni. Il bilancio sorride nettamente alla squadra di Baroni, che nei precedenti 32 match, ha ottenuto 18 vittorie a fronte di 8 sconfitte e 6 pareggi. Quella contro la squadra di Di Francesco sarà la sfida che aprirà un tour de force cruciale per la stagione biancoceleste, con 7 partite in poco meno di un mese.