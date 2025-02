Diretta Fiorentina-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Lecce apriranno la 27ª giornata di Serie A. La Viola di Raffaele Palladino sta vivendo un momento molto complicato: dopo aver battuto 3-0 l’Inter nel recupero del 14° turno, infatti, i gigliati sono incappati in tre sconfitte consecutive: ko 2-1 al Meazza nel remake contro i nerazzurri, i toscani hanno poi perso 2-0 tra le mura amiche contro il Como e 1-0 al Bentegodi contro il Verona, match nel quale Moise Kean ha anche rimediato un trauma cranico uscendo dal campo in barella. I salentini di Marco Giampaolo, invece, dopo il doppio 0-0 contro Bologna e Monza nell'ultima uscita sono caduti in casa contro l'Udinese: a decidere l'incontro il rigore contestatissimo trasformato da Lorenzo Lucca, poi immediatamente sostituito da Runjaic per non aver rispettato l’ordine dei tiratori dal dischetto. Nella gara d’andata, 20 ottobre, netto 6-0 dei gigliati al Via del Mare.