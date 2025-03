Diretta Monza-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Parlare di bivio arrivati a questo punto è eccessivo: il Bologna che occupa il settimo posto è a distanza siderale, lontano 13 punti dai granata che in compenso da inizio dicembre in avanti hanno iniziato a edificare mattone su mattone l’edificio sul quale apporre la scritta salvezza. Questa sì ormai quasi conquistata. Qui i punti di vantaggio sulla terzultima, l’Empoli, sono nove. E il pensiero torna all’importanza di quello 0-1 in Toscana griffato Adams, quando la squadra di D’Aversa era la sorpresa del campionato e il Torino la grande delusa dopo un ottimo avvio. Senza aprire a ipotesi di Europa: non c’è bivio da prendere, ma da impostare la squadra che sì, ulteriormente modellata in estate, potrà puntare alle Coppe: «Sono concentrato sull’obiettivo che avevo fissato e che non è ancora raggiunto, cioè la salvezza - fuga ogni eventuale dubbio Vanoli -: il primo step, mantenere la categoria, non è ancora centrato, e allora la partita contro il Monza vale 6 punti, va affrontata con la giusta determinazione».