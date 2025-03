Diretta Milan-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Sergio Conceiçao ieri alla vigilia della delicatissima partita di questa sera contro la Lazio, una gara che rappresenta per il Milan l’ultimo treno - ma ormai sembra tardi... - per una difficilissima rincorsa al quarto posto, ha sintetizzato con "vincere, vincere, vincere" quale sia la strada per rialzarsi dopo i ko con Torino e Bologna. Non ci sono altre vie. E anche il tecnico portoghese, confermato (non pubblicamente) dalla società che intende chiudere l’annata con lui, sa bene quanto il suo immediato futuro passi dalla partita contro una delle sue tre ex squadre italiane. Al contrario, infilare il terzo risultato negativo, unito all’eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord, potrebbe anche portare a una clamorosa separazione. In casa Lazio invece riaffilare le armi in vista del secondo appuntamento settimanale a San Siro è fondamentale per Marco Baroni. Il suo arsenale offensivo s'è inceppato nel giro di sette giorni, la Lazio non era mai rimasta a secco per due gare consecutive, l'assenza di Castellanos sembra aver disarmato la sua squadra. La media punti senza l’argentino in campo è da brividi: si passa da 2,13 punti ad appena 1.Impensabile sognare un posto per la prossima Champions League se questa Lazio non trova subito nuove risorse offensive: Baroni, in vista della sfida di stasera contro il Milan, sembra comunque orientato a confermare Tchaouna centravanti