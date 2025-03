Diretta Bologna-Cagliari ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Reduce dal successo in rimonta per 2-1 contro il Milan nel recupero della 9ª giornata di Serie A, alle ore 15 , allo stadio Renato Dall'Ara , il Bologna ospita il Cagliari nel 27° turno di campionato . Gli emiliani di Vincenzo Italiano , dopo il ko nel derby del Tardini contro il Parma, si sono rialzati ribaltando i rossoneri di Sergio Conceiçao e rilanciando le proprie ambizioni europee . Vanno invece alla ricerca di preziosi punti per allontanarsi dalla zona retrocessione i sardi di Davide Nicola , ko 1-0 nell'ultima uscita tra le mura amiche contro la Juve, con una rete di Vlahovic a inizio partita a regalare i tre punti ai bianconeri. All'andata, 29 ottobre 2024, i rossoblù espugnarono l'Unipol Domus grazie ai sigilli di Orsolini e Odgaard.

SEGUI BOLOGNA-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Cagliari: diretta tv e streaming

Bologna-Cagliari, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Miranda, Aebischer, El Azzouzi, Ferguson, Moro, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Palomino, Deiola, Jankto, Marin, Prati, Coman, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti.

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Del Giovane-Fontemurato. IV UFFICIALE: Galipò. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Fabbri.