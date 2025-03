CalVARese: Napoli-Inter, mancano due rigori! Tutti gli errori di Doveri

Daniele Doveri arbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo troppi errori, anche nelle due aree di rigore. Prima i nerazzurri protestano per un intervento di McTominay su Dumfries che è da calcio di rigore. L'olandese colpisce il pallone, il centrocampista arriva in ritardo e in maniera scomposta e colpisce l'avversario prima con il gomito all'altezza del visto e poi con tutto il corpo, travolgendolo. In questa stagione, in altre situazioni simili abbiamo visto assegnare dei rigori, e anche in questo caso la scelta più corretta sarebbe stata il penalty. Qualche minuto dopo sono gli azzurri a lamentare un mancato calcio di rigore, per un fallo di mano di Dumfries. Su un tiro di Spinazzola, l'olandese si oppone alla conclusione cercando di murarla, "staccando" il braccio sinistro a circa mezzo metro dal corpo; l'arto è alto, va verso il pallone (e non viceversa), intercettandolo. Anche qui manca un rigore.