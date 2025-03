Dumfries, braccio staccato dal corpo e mani in area: per Doveri non è rigore

Tanti episodi e partita spezzettata, il primo tempo di Napoli-Inter non è stato di certo tranquillo. Il gol di Dimarco ha sbloccato il match, ma a fare il giro dei social è un episodio con Dumfries protagonista. L'esterno olandese ha deviato con il braccio un tiro di McTominay , scatenando le polemiche da parte degli azzurri. Per l'arbitro Doveri e per il Var non c'erano gli estremi per concedere il penalty. Ma la dinamica dell'intervento lascia molti dubbi.

Mano Dumfries in area, nessun rigore al Napoli

Il frame del braccio largo e molto staccato dal corpo di Dumfries ha subito fatto il giro del web con i tifosi quasi increduli. Una posizione non naturale e che ha permesso all'olandese di intercettare la conclusione di McTominay. Su Dazn si è cercato di spiegare perché non sia stato concesso il rigore al Napoli: stando alla loro ricostruzione"Il braccio, molto largo, non avrebbe cambiato la direzione del pallone. Cioè non ha aumentato il volume del corpo". Frase ampiamente discutibile, fisicamente parlando è impossibile che un braccio così largo non aumenti il volume...Proteste interiste sempre per un episodio su Dumfries in area Napoli, con McTominay che arriva in ritardo sull'avversario e lo colpisce, con un'intensità paragonabile a un contrasto, per Doveri nulla da segnalare.