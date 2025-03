Pagelle Milan-Lazio: Pavlovic e Musah i peggiori, Tavares implacabile, Rovella...

Maignan 5 La partita numero 150 in rossonero tra gol e rigore, è da protagonista in negativo .

Jimenez 5 Propositivo in avanti, però si scorda Zaccagni che gli sbuca alle spalle per colpire. Walker (1’ st) 6 Tiene bene Tavares.

Gabbia 5 Il suo ritardo nel salire al minuto 3 (tiene in gioco Dia) poteva costare caro, balla per tutto il match. Jovic (36’ st) ng

Pavlovic 4 Se non avesse tentato la scivolata su Tchaouna non avrebbe dato il la al vantaggio laziale. Becca un rosso sacrosanto.

Theo Hernandez 5 Per lui presenza numero 250 con il Milan, ma non fa nulla degno del traguardo.

Musah 4 Rischia il rosso quando Dia gli scappa e prima prova a trattenerlo, poi si lancia in un intervento giudicato regolare dall’arbitro. Ogni palla che tocca ne combina una ed esce al 37’ tra i fischi. Joao Felix (37’ pt) 5 Al 40’ ha subito una chance che spreca; al 51’ va alto: superficiale.

Fofana 5 Una partita in cui fatica più del solito. Chukwueze (25’ st) 6.5 Uomo della provvidenza contro il Parma e pure contro la Lazio, svettando per l’1-1.

Pulisic 5 È uno dei pochi risparmiati dai fischi alla lettura delle formazioni, ma la sua prova è poco brillante. Thiaw (25’ st) 5.5 Fatica anche lui.

Reijnders 6 Tiro debole a tu per tu con Provedel al 19', ma al 35’ delizia con un bel passaggio a Musah. Anche al 18’ della ripresa serve un cioccolatino a Gabbia: è l’unico che si salva.

Leao 5.5 Conceiçao gli chiede di tenere l’esterno, lui ci riesce così così e serve l'assist per Chukwueze.

Gimenez 4.5 Nel primo tempo non combina un granché, al 63’ manca un colpo di testa facile.

All. Conceiçao 5 Altra sconfitta pesante per il Milan, sempre più giù.