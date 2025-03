Juve, Yildiz ci crede: "Scudetto un obiettivo". Thuram: "Ora vincerle tutte"

La Juventus supera il Verona e centra il 5º successo consecutivo in Serie A. Una striscia che vale il 4º posto in classifica con un distacco di 6 punti dalla vetta e che stuzzica pertanto la fantasia scudetto. A dire se gli uomini di Motta sono pronti a inserirsi nella corsa al titolo, dopo la doppia e inconsolabile eliminazione in Champions League e Coppa Italia, sarà la prossima sfida di campionato che vedrà l'Atalanta di Gasperini scendere in campo allo Stadium domenica 9 marzo. Nel mentre, i bianconeri celebrano il 2º gol consecutivo di Khephren Thuram, già autore del gol gioello contro l'Empoli. Il centrocampista bianconero è così intervenuto al termine della sfida per fare il punto sulla prestazione nonché sul resto della stagione.