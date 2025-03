Diretta Lecce-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan, precipitato a metà classifica dopo tre ko di fila, dovrà scuotersi a Lecce: ma tra i rossoneri vige il caos. Polemiche e smentite (ultimo caso quello del portavoce di Conceicao che lanciava accuse al club) con il tecnico portoghese che ha preso le distanze dal suo collaboratore (che nel frattempo si è dimesso) annunciando querele. "Vanno scacciate le energie negative" ha detto alla vigilia della sfida con i salentini. "Se vedo nei giocatori la voglia di reazione? Sì, la vedo. Tutti sono vogliosi. Abbiamo bisogno di lavorare al massimo, dobbiamo fare molto di più come squadra, poi ci sono gli episodi e gli errori non forzati, da quel punto di vista bisogna migliorare, per quello tutto è diverso quando si vince, abbiamo bisogno di vincere" ha detto il spiegato del Milan Conceiçao in conferenza stampa.