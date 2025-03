Fiorentina-Juve si gioca? La situazione a Firenze e l'esempio Pisa-Mantova

Giornata di vigilia per Fiorentina e Juve , che domani dovrebbero affrontarsi a partire dalle ore 18 all'Artemio Franchi. Un condizionale da dover ancora utilizzare poiché le condizioni metereologiche in Toscana invitano alla prudenza, anche per quanto riguarda la disputa del match tra viola e bianconeri. Causa allerta rossa in Toscana, era stato chiesto al sindaco di Firenze il rinvio . Una situazione in continuo divenire, in particolar modo dopo l'ufficialità del rinvio di Pisa-Mantova, match inizialmente in programma oggi alle 17:15.

Fiorentina-Juve, si gioca? La situazione

Il sindaco di Pisa Michele Monti, dopo la riunione del coordinamento soccorsi di questa mattina in Prefettura, ha ufficializzato il rinvio di Pisa-Mantova: "L'allerta rossa per rischio idraulico persisterà fino al pomeriggio inoltrato, per cui oggi la partita Pisa-Mantova non si gioca. Stiamo lavorando insieme alla Lega B e ai club per disputarla domani alle ore 15. L'ondata di piena dell'Arno - ha spiegato - sta transitando molto lentamente e siamo ancora sopra il secondo livello di guardia a circa 4,8 metri e finché il livello del fiume non scende ulteriormente almeno sotto ai 4,5 metri il grado di allerta non può essere declassato".

Se a Pisa è ancora in corso il transito del colmo di piena del fiume, stabile al secondo livello a 4,8 metri dopo essere "transitato nelle ore precedenti a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena", come riportato sui social da dal governatore Eugenio Giani stamattina, qual è la situazione a Firenze? L'Arno in questo momento è in calo, sopra il primo livello di guardia. L'allerta rossa era scattata ieri per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, ed è valida fino alle 14 di oggi. La Regione non ha escluso la possibilità di prolungarla in base all'evoluzione della vicenda. Dunque situazione ancora da monitorare, anche per quanto riguarda Fiorentina-Juve.

