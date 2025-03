Carlos Augusto-Lautaro, gol scudetto: Inzaghi batte l'Atalanta, Inter in fuga

Carlos Augusto e Lautaro: sono sudamericani i gol con cui l'Inter sbanca Bergamo e si lancia in fuga verso lo Scudetto , verso il secondo titolo consecutivo, verso il sogno del Triplete. L'altro sogno, quello dell'Atalanta, se ne va in maniera definitiva, a testa bassa come Gasperini nervoso e espulso dopo il raddoppio interista. La partita è stata in equilibrio per poco più di un tempo, con i padroni di casa a provarci e i campioni d'Italia a rimbalzarli, una prova di forza impressionante che poi ha concretizzato la superiorità nella ripresa, sia su palla inattiva che su azione, senza mai rischiare più del dovuto. +3 su Conte, che scivola a Venezia, e un altro pezzettino di scudetto che resta cucito sulla maglia interista.

Atalanta-Inter, la partita

Due grandissime occasioni nel primo tempo: Thuram in avvio, dopo una splendida combinazione con Lautaro, si presenta davanti a Carnesecchi e lo supera, colpendo però solo il palo interno della porta atalantina. Dall'altra parte è Pasalic con un gran colpo di testa a far urlare al gol il Gewiss Stadium al 19' ma Sommer, preferito a Martinez, si conferma sicurezza assoluta e con un intervento prodigioso salva il risultato. Ci provano anche Ederson, Bastoni e Lookman ma senza precisione, all'intervallo è 0-0. Poi nella ripresa l'Inter colpisce a freddo: partita interrotta su un corner per gli ospiti, un malore all'interno dell'area dei tifosi in trasferta, poi alla ripresa dei giochi lo stacco indisturbato di Carlos Augusto in area piccola per il vantaggio nel silenzio più surreale della notte bergamasca. Gasperini scuote i suoi con Ruggeri e De Ketelaere, poi con Samardzic e Maldini ma cambia poco e niente, l'Atalanta finisce in 10 per l'espulsione - esagerata - di Ederson per proteste nei confronti di Massa e l'Inter trova anche il raddoppio che chiude i giochi, stasera e forse anche per il campionato. Finisce con i rossi a un nervoso Gasperini e con l'espulsione anche di Bastoni, per doppia ammonizione. Eh sì, Inzaghi aveva finito i cambi...