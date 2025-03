Diretta Cagliari-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Nel lunch match della 30ª giornata di Serie A sfida salvezza alla Unipol Domus tra Cagliari e Monza. I sardi di Davide Nicola hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare un successo che manca dal 2-1 interno dello scorso 9 febbraio contro il Parma. Da quel pomeriggio gli isolani hanno racimolato appena due punti pareggiando in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta (0-0) e tra le mura amiche contro il Genoa (1-1) e perdendo, sempre di misura, contro Juve (0-1), Bologna (2-1) e Roma (1-0). I brianzoli di Alessandro Nesta, invece, sono sempre più ultimi in classifica e la quota salvezza è sempre più lontana. Lo scontro diretto contro i rossoblù potrebbe rappresentare una delle ultime spiagge per mantenere vive le speranze di restare in massima serie. Il pareggio nell'ultima uscita contro il Parma (1-1) è servito per smuovere la classifica dopo tre ko di fila (18 le sconfitte in 29 gare stagionali in campionato), ma ora c'è bisogno di conquistare il bottino pieno per cercare di centrare un traguardo che al momento sembra quasi una missione impossibile.