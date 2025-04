Juve protagonista, la Roma si salva: gol Locatelli, l'1-1 se l'inventa Ranieri

Purtroppo per Tudor, la situazione disastrosa in cui ha trovato la Juventus che ha ereditato non permette di valutare il suo lavoro se non guardando la classifica ossessivamente. E questo con buona pace di interviste del predecessore che nel suo meraviglioso universo chiedeva ancora tempo, forse per far scivolare i bianconeri ancora più in basso. Il punto dell'Olimpico, in casa di un Ranieri schiacciasassi fino a questo punto della stagione, ha anche un retrogusto un po' amaro di quelli juventini, di quelli di due punti persi, della vittoria che fa male non aver portato via non importa l'avversario che si avesse di fronte. E questo, a così poca distanza dal fallimento di Motta, è già una vittoria del tecnico croato.