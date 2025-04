L'Inter non sbaglia, 3-1 al Cagliari: Inzaghi tenta la fuga scudetto

Una vittoria importante per la corsa scudetto e che permette ai nerazzurri di approcciarsi nel miglior modo possibile alla sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco. L'Inter vince 3-1 contro il Cagliari e torna a +6 dal Napoli, lunedì sera la squadra di Antonio Conte sarà chiamata a rispondere nel monday night contro l'Empoli per non perdere contatto col primo posto. Decisive le reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck, Piccoli all'inizio della ripresa ha dato l'illusione ai sardi di poter ribaltare il 2-0 del primo tempo: 21esima vittoria per i nerazzurri che tra quattro giorni torneranno a San Siro per il quarto di ritorno di Champions League contro i bavaresi. E proprio in vista della sfida europea preoccupano le condizioni fisiche di Dimarco (che ha applicato del ghiaccio sulla coscia dopo la sostituzione) e Zalewski (uscito per infortunio).