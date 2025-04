Diretta Empoli-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Ad aprire la domenica di Pasqua di Serie A sarà lo scontro salvezza in programma alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani tra Empoli e Venezia. Entrambe le formazioni hanno totalizzato fin qui 24 punti e in classifica occupano il penultimo posto davanti al Monza, sconfitta 1-0 dal Napoli (rete decisiva di Scott McTominay) in questo turno e ormai a un passo dall'aritmetica retrocessione in Serie B. I toscani di Roberto D'Aversa, che non vincono in campionato dal 4-1 al Bentegodi contro l'Hellas Verona datato 8 dicembre 2024, hanno bisogno di invertire questo trend negativo per cercare di centrare l'obiettivo. Giovedì, poi, c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia al Dall'Ara contro il Bologna, dove gli azzurri sono chiamati a ribaltare il ko interno per 3-0 dell'andata. Momento positivo, invece, per i lagunari di Eusebio DI Francesco: reduci dal successo proprio all'U-Power Stadium contro il Monza (1-0), gli arancioneroverdi hanno perso una sola volta nelle ultime sette sfide, al Penzo contro il Bologna (1-0 firmato Orsolini), con cinque pareggi a completare il quadro.