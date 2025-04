Lecce, nessun rinvio: vola a Bergamo. Il messaggio dei tifosi Atalanta

La nota di 'Forever Atalanta'

La tifoseria organizzata dell'Atalanta che occupa la Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo, in solidarietà ai tifosi del Lecce e allo stesso club salentino che non vorrebbero giocare domenica a soli tre giorni dalla morte del fisioterapista Graziano Fiorita, ha annunciato una sorta di sciopero del tifo. "La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio. Un calcio sempre più compresso e vincolato da regole che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo", si legge nella nota-manifesto diffuso in rete dai 'Forever Atalanta'. I sostenitori nerazzurri citano la tragica scomparsa di Celestino Colombi, passante morto per infarto durante una carica delle forze dell'ordine dopo un Atalanta-Roma di 32 anni fa: "La nostra storia non lo permette, dal 10/01/93 la morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025 non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in curva sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita".