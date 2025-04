Lecce sconvolto, morto il fisioterapista: rinviata la sfida con l’Atalanta

Un grave lutto ha colpito la società Lecce. Nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile, il club salentino ha annunciato con profonda commozione la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico della squadra, presente nello staff giallorosso da oltre vent’anni. Fiorita si trovava in ritiro con la squadra a Coccaglio, in vista della gara contro l’Atalanta, quando è sopraggiunta la tragedia. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente salentino, tanto che la società ha immediatamente deciso di fare rientro a Lecce, annullando la trasferta e rinviando la gara in programma per domani, venerdì 25 aprile, contro la Dea.