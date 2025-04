Diretta Inter-Roma ore 15 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Punti pesantissimi in palio a San Siro. Inter e Roma si affrontano nel recupero valido per la 34ª giornata di campionato. Dopo una giornata surreale in cui si era pronosticata una clamorosa deroga a favore dei nerazzurri, che guardando alla Champions avrebbero preferito scendere in campo nel giorno in cui tutti gli eventi sportivi sul territorio nazionale erano stati rinviati per via dei funerali di Papa Francesco, gli uomini di Simone Inzaghi sfidano la Roma per non lasciarsi scappare un altro pezzo di scudetto. Lautaro e compagni sono infatti chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il ko del Dall'Ara, a cui è seguita l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. Due sconfitte che oltre ad avere incenerito il piano triplete, ha fatto schizzare la lancetta del manomentro. Visibilmente provata sul piano fisico, come dichiarato dallo stesso tecnico, l'Inter deve dimostrare sul campo di avere i nervi abbastanza saldi da non scoppiare sul più bello, quando le aspettative sul finale di stagione avevano rievocato i sogni di gloria del 2010. Aspettative maturate e rilanciate a più riprese da giocatori, allenatore, dirigenza e grandi ex, e che devono ora trovare la prossima conferma contro i giallorossi di Claudio Ranieri, la cui ultima sconfitta in campionato rimanda alla trasferta di Como del 15 dicembre 2024: vale a dire 17 giornate fa. Con 57 punti e un ritardo di sole 3 lunghezze dal 4º posto, la Roma vanta tutte le ragioni del mondo per credere in un romantico ribaltamento stagionale, che a un certo punto aveva perfino visto avvicinarsi a bordocampo i fantasmi della retrocessione. All'andata all'Olimpico la decise Lautaro al 60'.