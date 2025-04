Napoli, sorpasso Scudetto! Il Toro si arrende a McTominay, Conte vola a +3 sull'Inter

NAPOLI - Il Napoli si prende il primato in solitaria della Serie A a quattro giornate dal termine superando il Torino al Maradona nel 34° turno di campionato. Dopo il ko pomeridiano dell'Inter contro la Roma , gli uomini di Conte approfittano subito e si portano a +3 dai nerazzurri di Simone Inzaghi grazie al 2-0 contro i granata di Vanoli . Tre punti cruciali per gli azzurri che nel momento clou della stagione si mettono davanti a tutti e con il sogno tricolore che ora li vede super favoriti.

Napoli-Torino, la partita

Parte con coraggio il Toro, ma al 7' il Napoli passa: incursione di Anguissa in rea di rigore, assist senza guardare per McTominay che da due passi punisce Milinkovic. La reazione granata stenta ad arrivare e a 3' dall'intervallo è ancora lo scozzese a mettere il timbro. Fotocopia del primo gol, questo volta con Politano a servire l'ex United per la doppietta personale e il raddoppio. Nella ripresa i padroni di casa amministrano e sfiorano il tris con l'incornata di Billing respinta dalla traversa. Alla fine nessun pericolo corso e successo fondamentale per la corsa Scudetto. Le uniche note negative i problemi fisici per Anguissa, Buongiorno e Lobotka.

Serie A, la classifica