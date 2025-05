Genoa-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Stasera a Marassi contro un Genoa salvo e senza particolari obiettivi ci sarà una sorta di prova generale in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio a Roma, l’unica gara che ormai interessa al Milan in questo amaro finale di stagione. In campo scenderà quindi la formazione migliore, quella che potrebbe essere scelta anche fra nove giorni. Venerdì, invece, la probabile partita a “nascondino” a San Siro contro quel Bologna che contenderà il trofeo in quel dell’Olimpico proprio ai rossoneri. Sergio Conceiçao non dovrebbe sorprendere. Da qualche settimana ha puntato con decisione sul 3-4-3 (o 3-4-2-1 a seconda di come si posizionano Pulisic e Leao, atteso con nuovo look senza treccine) e sta insistendo su modulo e stessi giocatori per trovare le giuste distanze fra i reparti e quell’equilibrio che da quasi due stagioni manca alla squadra rossonera (e nelle quattro gare in cui il Diavolo ha giocato con la difesa a tre, ha in effetti subito solo un gol con l’Atalanta).