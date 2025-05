Como-Cagliari: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

COMO - Penultima partita in casa per il Como contro il Cagliari: l’obiettivo è la difesa del decimo posto. Contro il Parma è arrivato il record di cinque partite consecutive vinte in Serie A, ora si punta al primato dell’imbattibilità: risale al 1986/87, il Como non subì gol per 455’. Tutti spunti di cui terrà conto Fabregas, il cui futuro è ancora incerto: sul tecnico ci sarebbe il pressing del Bayer Leverkusen, ma non solo. Con tanta determinazione, ma con assenze che potrebbero influire nell’economia del gioco, Davide Nicola si presenterà a Como con la voglia comune di centrare la salvezza matematica. Ipotizzare la formazione non è comunque semplice, perché è da stabilire se Nicola vorrà aggredire subito l’avversario oppure giocare d’attesa per ripartire. La pazza idea potrebbe essere utilizzare Deiola nella linea arretrata, mentre stavolta Viola potrebbe partire dall’inizio al posto di Luvumbo.