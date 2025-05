Venezia-Fiorentina: dove in tv e streaming, a che ora, formazioni ufficiali, diretta

VENEZIA - Bisogno di vincere. Questo il punto in comune tra Venezia e Fiorentina che al Penzo si affrontano nel 36° turno di Serie A. 3 punti per la salvezza li cerca Eusebio Di Francesco che non vuole guardare al futuro ma pensare solo al presente: "Oggi parlare di futuro non ha senso, è prematuro, solo perché abbiamo una partita importante alle porte, abbiamo il desiderio forte di mantenere la Serie A. Un desiderio fortissimo. Tutto l'ambiente vedo che ha questo desiderio, ovunque vada me lo chiedono". Di fronte ci sarà una viola ferita, dopo la delusione per l’eliminazione in Conference League contro il Betis, ma vogliosa di rifarsi e, soprattutto ora, concentrata solo ed esclusivamente sul campionato. Prendersi tre punti per agganciare al 7° posto il Bologna in attesa dello scontro diretto di domenica. Palladino dovrà essere bravo a gestire stanchezza, delusione e l’assenza pesante di Kean per un infortunio muscolare oltre a quella perdurante di Cataldi e alla squalifica di Zaniolo.