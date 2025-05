Calendario Serie A, quando giocano Napoli e Inter? Lo rivela De Siervo

"C'è stato un consiglio di amministrazione, il tema non è esaurito. Si va verso la contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano nelle ultime due giornate tutte le squadre, non dando nessun vantaggio a nessuna di giocare conoscendo il risultato della concorrente diretta per l'obiettivo". Sono queste le parole di Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A, a margine della presentazione della seconda edizione del Festival "Calcio Comunità Educante" a Roma.

De Siervo: "Il nostro è un calcio di vertice"

Poi, parlando del campionato italiano, l'ad ammette come sia "un grande campionato, sono anni che vincono squadre diverse. Anche quest'anno l'esito è incerto, non solo per la vittoria finale ma anche per l'ingresso nelle competizioni europee e per la lotta per non retrocedere. Il nostro è un calcio di vertice, lo dimostra la presenza dell'Inter in finale di Champions League dopo la grandissima doppia sfida col Barcellona vincitore - di fatto - della Liga". Infine, sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, De Siervo spera sia "una grande finale e un grande evento, sarà una festa con lo stadio completamente esaurito. Vivremo un giorno di grande spettacolo, ci sono tante iniziative di contorno e commerciali. Introdurremo nuove telecamere, ci sarà grande attenzione al rilevamento delle statistiche", conclude.