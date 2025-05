Parma-Napoli: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

PARMA - Manca l'ultimo pezzo per completare il lavoro, ma Antonio Conte già consegna alle stampe l'elenco delle cose fatte: «Siamo tornati in Champions con quattro giornate d'anticipo, abbiamo rivalorizzato la rosa, abbiamo dato nuovo entusiasmo ai tifosi con tutti i sold out del Maradona. Poi, abbiamo preparato la nostra torta sulla quale dobbiamo mettere la ciliegina, che non è piccola perché rappresenterebbe un ricordo eterno qui a Napoli. Tutti abbiamo voglia di fare qualcosa di straordinario, la nostra ambizione è di essere ricordati e ci riusciremo con le vittorie: lo scudetto sarebbe magnifico. Sento una responsabilità enorme, anche troppa, eppure ho le spalle larghe per gestire queste situazioni. Magari in altre piazze non lo porti cosi, perché sono più abituati a vivere certe situazioni». Le parole di don Antonio in sala conferenze hanno il sapore amaro del possibile addio, un autoritratto decorato con i riflessi dorati e da appendere nella sede del Napoli per quando lui sarà altrove. Continuare oppure dirsi addio? Ora il presente si chiama Parma da affrontare con tutte le nostre forze e con la determinazione di un gruppo solido, che ha superato difficoltà importanti in tutta la stagione». Conte porterà in panchina Neres, in campo per gli ultimi cinque minuti di Napoli-Genoa, ed essendo stato assente per un mese, ha nel serbatoio carburante solo per una ventina di minuti. Dovrebbe tornare disponibile anche Juan Jesus (ultima gara contro l'Empoli lo scorso 14 aprile) perchè nei minuti finali potrebbe essere utile la sua esperienza. Nulla da lasciare al caso, tutto l'organico del Napoli dovrà aiutare la squadra a battere il Parma: il mantra Conte raramente sbaglia.