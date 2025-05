"Scudetto Conte sarebbe un miracolo, Ranieri materia di studio a Coverciano. Su Tudor e Yildiz..."

Zoff e la Juve: da Tudor a Yildiz

E nella corsa al quarto posto, ultimo per la Champions League, qual è la squadra favorita di Zoff? "A Venezia, la Juve non può non vincere vista la posta in palio. Se lo deve aggiudicare la Juve: per i bianconeri fallire l’obiettivo minimo sarebbe imperdonabile". Bianconeri che hanno creduto poco in Thiago Motta, chiudendo il rapporto. Forse troppo presto? "Non lo so. È andata così". E che voto dà Zoff a Tudor? "Aspettiamo Venezia. Nell’attesa, mi sento di dire che ha lavorato bene, molto: ha fatto quello che gli è stato chiesto, ha rimesso in ordine cose che non andavano, ha restituito un bel po’ di energia al gruppo. Il traguardo Champions, però, non potrà non pesare nel giudizio complessivo".