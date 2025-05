Conte, Scudetto d’addio e Juve in pole: il faccia a faccia che sa di certezza

La rottura per Kvara

Gli spifferi che escono dalle stanze di Castelvolturno, invece, sono gelidi come la certezza di un addio. Ne sono tutti convinti, sentendo le frasi di Conte, quelle ufficiali e quelle che rivolge alle persone a lui vicine. Radiomercato racconta di un colloquio già avvenuto tra l’allenatore ed il presidente, un faccia a faccia andato in scena a febbraio, cioè al termine di un calciomercato invernale dal quale il Napoli era uscito indebolito dopo la cessione di Kvaratskhelia al Psg. E proprio in quella sede le due parti si sarebbero salutate quasi come se fosse un addio. Da quel momento non se n’è più parlato ed i rapporti tra Conte e la dirigenza si sono ridotti alla cosiddetta ordinaria amministrazione. Anche i nomi che stanno circolando per la prossima stagione (De Bruyne, David, Chiesa, ecc.) non sarebbero stati richiesti da Conte, bensì un’iniziativa del ds Manna il quale, sollecitato da presidente ed amministratore, sarebbe stato incaricato di prendere parametri zero di grandissimo richiamo.